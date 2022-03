CD PROJEKT RED, bombayı patlattı: Witcher serisine yeni kan!

CD PROJEKT RED, bugün yaptığı paylaşımla birlikte The Witcher oyunlarına bir yenisinin daha ekleneceğini duyurdu. Çalışmalarına başlanana yapımın Unreal Engine 5 ile geliştirildiğini söyledi. Ayrıca, Epic Games ile de yeni bir teknoloji ortaklığı kurulduğunu belirtti.



7 yıl aradan sonra yeni Witcher oyunu geliyor



Oyunun geliştiricisi CD PROJEKT RED, en son 2015 yılında 250 Game of the Year ödüllü serisinin 3. oyunu olan -Hearts of Stone ve Blood & Wine DLC'leri ile bizleri kendine bağlayan- The Witcher 3: Wild Hunt'ı piyasaya sürmüştü.



Yapılan açıklamaya göre sevilen seriye nokta koyulacak. Fakat aynı evren içerisinde geçen yeni bir hikaye bizleri karşılayacak. Buna ek olarak bu yapımda selefleri gibi AAA RPG türünde olacak. Yeni oyunun tanıtım görüntüsünde, "A New Saga Begins" ifadesinin hemen üzerinde yine bir madalyon yer alıyor. Fakat Geralt ve dostlarınınkinden oldukça farklı.



2011'de piyasaya sürülen The Witcher 2: Assassins of Kings'ten bu yana CD PROJEKT RED, oyunlarını oluşturmak için tescilli REDengine teknolojisini kullanıyordu. Fakat şirket, yeni başlanacak seride Epic Games ile yapılan anlaşma gereğince Unreal Engine 5'e geçeceklerini belirtti.



Ayrıca Epic ile olan bu yeni ilişki, yalnızca lisanslama değil, Unreal Engine 5'in teknik geliştirmesini ve ilgili olduğunda Unreal Engine'in gelecekteki potansiyel sürümlerini de kapsayacak. Bu sebeple CD PROJEKT RED ekibi, Witcher serisindeki bir sonraki yapımın geliştirilmesinden başlayarak oyun motorunu açık dünya deneyimleri için uyarlarken de Epic ekibiyle koordine bir şekilde çalışmaları götürecek.



Konuyla ilgili açıklama yapan CD PROJEKT RED'in CTO'su Pawel Zawodny şunları söyledi:



Dahili RED 2.0 Dönüşümümüzün temel yönlerinden biri, teknolojiye çok daha güçlü bir şekilde odaklanmak. Epic Games ile işbirliğimiz bu ilkeye dayanıyor. En başından beri, tipik bir lisans düzenlemesini istemiyorduk. Hem biz hem de Epic bunu uzun vadeli, tatmin edici bir teknoloji ortaklığı olarak görüyoruz.



CD PROJEKT RED için bir sonraki oyunumuzun teknik yönüne mümkün olan en erken aşamadan itibaren karar verilmesi hayati önem taşımaktadır. Geçmişte, sonraki her oyun sürümünde REDengine'i geliştirmek ve uyarlamak için çok fazla kaynak ve enerji harcadık. Bu işbirliği çok heyecan verici çünkü aynı anda bize en son oyun geliştirme araçlarına erişim sağlarken geliştirme öngörülebilirliğini ve verimliliğini artıracak. Unreal Engine 5 kullanarak oluşturacağımız harika oyunları sabırsızlıkla bekliyorum!



Epic Games'in Kurucusu ve CEO'su Tim Sweeney ise CD PROJEKT RED ortaklığı hakkında şunları söyledi:



Epic, ekiplerin benzeri görülmemiş bir ölçekte ve doğruluk düzeyinde dinamik açık dünyalar yaratmasını sağlamak için Unreal Engine 5'i inşa ediyor. Etkileşimli hikaye anlatımı ve oyunun sınırlarını birlikte zorlamak için CD PROJEKT RED ile ortak olma fırsatından büyük onur duyuyoruz ve bu çaba, geliştirici topluluğuna önümüzdeki yıllarda fayda sağlayacaktır.



(Kaynak: shiftdelete.com)