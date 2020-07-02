CD Projeckt RED Rusya ve Belarus'a Satışları Kapattı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı olan Mykhailo Fedorov geçtiğimiz gün oyun geliştiricilerine yaptığı çağrı sonrasında The Medium ve Layers of Fear yapımları bilinen Bloober Team ilk yaptırımları uygulayan geliştirici olmuştu. Bloober Team sonrasında Polonya merkezli ünlü oyun stüdyo CD Projeckt RED, Rusya ve Belarus pazarından çekildiğini duyurdu. Resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda geliştiricinin GOG platformu ve CD Projeckt RED yapımları dahil tüm oyunların satışının kapatıldığını duyurdu.



CD Projeckt RED Duyurusu



Komşu ülkemiz Ukrayna'daki Rus askeri işgali ışığında, bir sonraki duyuruya kadar CD PROJEKT Group, oyunlarımızın Rusya ve Beyaz Rusya'ya tüm satışını durdurma kararı aldı. Bugün, CD PROJEKT Group ürünlerinin ve ayrıca GOG platformunda dağıtılan tüm oyunların Rusya ve Beyaz Rusya topraklarına dijital satışlarını ve fiziksel stok teslimatlarını durdurmak için ortaklarımızla birlikte çalışmaya başlıyoruz.



Tüm CD PROJEKT Group'u, Ukrayna halkının yanındadır. Devlet meselelerini doğrudan etkileyebilecek siyasi bir varlık olmasak ve öyle olmayı arzulamasak da, ticari varlıkların birleştiklerinde sıradan insanların kalplerinde ve zihinlerinde küresel değişime ilham verme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz. Ukrayna'nın işgali ile hiçbir ilgisi olmayan Rusya ve Beyaz Rusya'daki oyuncuların bu karardan etkileneceğini biliyoruz, ancak bu eylemle, küresel toplumu Avrupa'nın kalbinde neler olup bittiği hakkında konuşmaya daha fazla teşvik etmek istiyoruz.



Anavatanları için savaşan kardeşlerimize – güçlü kalın!



(Kaynak: esporlab.com)







