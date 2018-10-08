  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

CBL heyecanı artık İzmir'de

CBL "Corporate Basketball League" 2018-2019 sezonu itibariyle İzmirli basketbol severlerin hizmetinde olacak.

Kaynak: Sporx.com
CBL heyecanı artık İzmir'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2018 14:59
2009 yılından bu yana İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren CBL "Corporate Basketball League" 2018-2019 sezonu itibariyle İzmirli basketbol severlerin hizmetinde olacak.

Biz bir aileyiz sloganıyla ilerleyen CBL, yoğun iş temposu içinde spora vakit ayıramayan İzmirli şirket çalışanlarına sağlık ve eğlence dolu bir lig vaat ediyor. Kurum içi verimlilik ve motivasyon için bu tür faaliyetlerin önemini vurgulayan CBL yetkilileri, kurumlar arası etkileşimlerin artmasının da hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Maçların Aralık ayında başlayacağını duyuran CBL yönetimi, 6 ay sürecek olan lig serüveninin maç dışı etkinlikler ve hediyelerle de renklendirileceğini belirtti. Canlı olarak yayınlanacak maçlarda Türkiye Basketbol Federasyonu hakemleri ve istatistik ekibi görev alacak. Oyuncuların sağlıklarının da kendilerine emanet olduğunu belirten CBL, ekibe destek veren sağlık çalışanlarının da işinin uzmanı profesyonellerden seçildiğini belirtti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için