CBL heyecanı artık İzmir'de

2009 yılından bu yana İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren CBL "Corporate Basketball League" 2018-2019 sezonu itibariyle İzmirli basketbol severlerin hizmetinde olacak.Biz bir aileyiz sloganıyla ilerleyen CBL, yoğun iş temposu içinde spora vakit ayıramayan İzmirli şirket çalışanlarına sağlık ve eğlence dolu bir lig vaat ediyor. Kurum içi verimlilik ve motivasyon için bu tür faaliyetlerin önemini vurgulayan CBL yetkilileri, kurumlar arası etkileşimlerin artmasının da hedefleri arasında olduğunu belirtti.Maçların Aralık ayında başlayacağını duyuran CBL yönetimi, 6 ay sürecek olan lig serüveninin maç dışı etkinlikler ve hediyelerle de renklendirileceğini belirtti. Canlı olarak yayınlanacak maçlarda Türkiye Basketbol Federasyonu hakemleri ve istatistik ekibi görev alacak. Oyuncuların sağlıklarının da kendilerine emanet olduğunu belirten CBL, ekibe destek veren sağlık çalışanlarının da işinin uzmanı profesyonellerden seçildiğini belirtti.