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ÇBK Mersin Yenişehir, sahasında kazandı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Spar Girona'yı 64-50 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ÇBK Mersin Yenişehir, sahasında kazandı
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14 Aralık 2022 21:29
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında İspanya'nın Spar Girona takımını 64-50 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Xhelal Mumini (Kosova), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Gray 23, Hayes 17, January, Bonner 8, Jones 11, Asena Yalçın 5, Gamze Takmaz, Gökşen Fitik, Sinem Ataş, Holingsworth, Grigalauskyte

Spar Girona: Drammeh 4, Araujo 8, Flores, Tolo 6, Gardner 7, Cornelius 3, Murphy 4, Parra 6, Etxarri 6, Labuckiene 6

1. Periyot: 25-13

Devre: 37-27

3. Periyot: 52-34

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