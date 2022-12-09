ÇBK Mersin Yenişehir İtalyan rakibine yenildi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında İtalya'nın Beretta Famila ekibine deplasmanda 76-72 yenildi.



Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk periyodu 21-18 üstün geçen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, soyunma odasına da 39-34 önde gitti.



Müsabakanın üçüncü çeyreği 58-58 berabere tamamlanırken, Beretta Famila son periyodu daha iyi oynayarak salondan 76-72 galip ayrıldı.



ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi grupta üçüncü kez mağlup olurken, İtalyan ekibi ise dördüncü galibiyetini elde etti.





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