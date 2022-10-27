ÇBK Mersin Yenişehir, deplasmanda kaybetti

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2022-2023 normal sezonu B Grubu ilk haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda İspanya ekibi Perfumerias Avenida'ya 83-66 mağlup oldu.



Salamanca kentindeki Würzburg Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi hücum yaparak başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreğini 27-18 önde kapattığı karşılaşmada soyunma odasına 48-28 üstün girdi.



İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan Perfumerias Avenida, üçüncü periyodunu 67-46 önde geçtiği mücadeleyi 83-66 kazandı.



ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, maç öncesi yaptığı açıklamada, konakladıkları otelde yedikleri yemeklerin ardından takımda birçok oyuncu ve teknik ekipte mide bulantısı, halsizlik, istifra gibi şikayetlerin olduğunu belirtmişti. Bu durumun "şaibeli" olduğu vurgulanan açıklamada, federasyondan konunun takipçisi olması talep edilmişti.





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