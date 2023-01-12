ÇBK Mersin Yenişehir deplasmanda kaybetti

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 9. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımına 51-44 yenildi.



Sopron kentindeki Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 12-11 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına 27-24 üstünlükle gitti.



Macaristan ekibi, üçüncü çeyrekte sayı bulmakta zorlanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşısında final periyoduna da 39-32 önde girdi. Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Sopron Basket, maçtan 51-44 galip ayrıldı.



Ev sahibi takımda Zsofia Fegyverneky, 15 sayıyla maçın en skoreri oldu. Mersin ekibinde Kuanitra Holingsvorth ve Dewanna Bonner'ın 10'ar sayısı yenilgiyi engelleyemedi.



Bu sonuçla Sopron Basket, 7. galibiyetini aldı. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise 4. mağlubiyetini yaşadı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ