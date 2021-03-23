ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da hedef galibiyet

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da hedef galibiyet
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23 Mart 2021 14:21
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında 24 Mart Çarşamba günü deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi, karşılaşma öncesi başantrenör Olcay Orak yönetiminde taktik ve şut çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orak, Adana ekibiyle yapacakları maçta galip gelmek istediklerini belirterek, "Kendi oyunumuzu sahaya yansıtabildiğimiz takdirde bu müsabakadan galibiyetle ayrılabiliriz. Kendimize yakışan mücadeleyi göstererek galip gelmek, play-off maçlarına yüksek motivasyonla çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Adana Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 14.00'te başlayacak.



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