ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nden Antalya Toroslar'a fark

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk olduğu Antalya Toroslar Basketbol'u 31 sayı farkla 91-60 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nden Antalya Toroslar'a fark
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31 Aralık 2022 16:24
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk olduğu Antalya Toroslar Basketbol'u 31 sayı farkla 91-60 mağlup etti.

Salon: Turgut Özal

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Şeyhmus Melek, Özkan Talo

Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 17, Fitzgerald 23, Melike Bakırcıoğlu, İlknur Dumlu 7, Helin Boybeyi 5, Yağmur Yıldız 3, Sibel Özel, Aleyna Baday 3, Tuğçe Murat 2, Neslişah Cora

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 5, Gray 11, Holingsvorth 18, Hayes 22, Esra Ural Topuz 7, Gamze Takmaz 5, Özge Özışık 8, Gökşen Fitik 4, Asya Ülker, Sinem Ataş 11

1. Periyot: 19-22

Devre: 32-42

3. Periyot: 47-69

 

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