ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde ayrılık!

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, başantrenör Emre Vatansever ile yollarını ayırdı.Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Emre Vatansever ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşmaya varılarak yolları ayırma kararı alındığı belirtildi.Açıklamada, şunlara yer verildi:"Sezon başından bu yana başantrenörlük görevini sürdüren Emre Vatansever'e Çukurova basketbol organizasyonu olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kararın, hem kulübümüz hem de Emre Vatansever için hayırlı olmasını diliyoruz. Ülkemizin yetiştirdiği en özel spor insanlarından biri olan hocamız Emre Vatansever'e kariyerinin geri kalan kısmında başarılar diliyoruz."