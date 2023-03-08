ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Jelena Dubljevic'i transfer etti

NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Karadağlı uzun forvet Jelena Dubljevic'i kadrosuna kattı.



Bu yıl 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Mersin ekibi, Süper Lig, Türkiye Kupası ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki sezon hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.



ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, bu kapsamda son olarak OGM Ormanspor'da forma giyen 35 yaşındaki Dubljevic ile anlaşmaya vardı.



Sezon sonuna kadar Mersin ekibinde forma giyecek 1,91 metre Dubljevic'in, yarın 14.00'te Çankaya Üniversitesi ile oynayacakları ligin 21. haftasındaki müsabaka için Ankara'ya giden takıma katılacağı bildirildi.



Karadağlı uzun forvet, Süper Lig'de daha önce Galatasaray Çağdaş Faktoring, Melikgazi Kayseri Basketbol, Elazığ İl Özel İdare ve BOTAŞ'da forma giymişti.



