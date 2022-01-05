ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Avrupa Kupası'nı kente getirme hedefinde

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna kalan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin başantrenörü Aziz Akkaya, kupayı kazanabileceklerini belirtti.



Akkaya, yazılı açıklamasında, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen play-off turu rövanşında İspanya'nın Lointek Gernika takımını 69-40 yenerek üst tura çıktıkları karşılaşmayı değerlendirdi.



Takımının iyi mücadele ettiğini belirten Akkaya, "İlk maçtaki skor kötü, gerçek olmayan ve suni bir skordu. Dün bunu sahada gördük. Müdafaa yapınca neler olacağını gördük. Takımımız gerçekten iyi mücadele etti. Son periyotta yorulduk belki ama oyuncularımız skoru korumaya yönelik oynadı. Müdafaayı çok iyi başardılar." ifadelerini kullandı.



Akkaya, taraftar desteğinin rakip üzerinde baskı kurmalarına katkı sunduğunu bildirerek, şunları kaydetti:



"Mersin seyircisine, organizasyonu yapan başkanımıza teşekkür etmek lazım. Bizim yapacağımız tek şey takım olarak sahaya iyi basketbol yansıtmak. İyi oyunumuzu sürdürürsek Avrupa Kupası kentimize gelecektir."



