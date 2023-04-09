ÇBK Mersin, finale adını yazdırmayı bildi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde deplasmanda BOTAŞ'ı 68-57 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, adını finale yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ÇBK Mersin, finale adını yazdırmayı bildi
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09 Nisan 2023 18:18
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda BOTAŞ'ı 68-57 yenerek finale yükseldi.

İlk maçı 93-65 kazanan Mersin ekibi, Ankara'da da rakibini 68-57 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek finale yükselen ilk takım oldu.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin finaldeki rakibi, Fenerbahçe Alagöz Holding-Galatasaray Çağdaş Faktoring/Nesibe Aydın eşleşmesinin galibi olacak.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Murat Ciner, Ahmet Taner İbin, Nihat Çetin

BOTAŞ: Melis Gülcan 7, Hatice Pelin Gülçelik 7, Sehernaz Çidal, Sevgi Uzun 16, Macaulay 7, Ayşegül Günay Aladağ 2, McCall 11, Doyle 3, Meltem Avcı 4

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Gray 13, Gamze Takmaz 7, Hayes 20, Williams 16, Özge Özışık, Gökşen Fitik 4, Sinem Ataş 2, Esra Ural Topuz 6, Cansu Köksal Öngüner

1. Periyot: 11-20

Devre: 25-34

3. Periyot: 40-53

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