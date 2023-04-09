ÇBK Mersin, finale adını yazdırmayı bildi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda BOTAŞ'ı 68-57 yenerek finale yükseldi.
İlk maçı 93-65 kazanan Mersin ekibi, Ankara'da da rakibini 68-57 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek finale yükselen ilk takım oldu.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin finaldeki rakibi, Fenerbahçe Alagöz Holding-Galatasaray Çağdaş Faktoring/Nesibe Aydın eşleşmesinin galibi olacak.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Murat Ciner, Ahmet Taner İbin, Nihat Çetin
BOTAŞ: Melis Gülcan 7, Hatice Pelin Gülçelik 7, Sehernaz Çidal, Sevgi Uzun 16, Macaulay 7, Ayşegül Günay Aladağ 2, McCall 11, Doyle 3, Meltem Avcı 4
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Gray 13, Gamze Takmaz 7, Hayes 20, Williams 16, Özge Özışık, Gökşen Fitik 4, Sinem Ataş 2, Esra Ural Topuz 6, Cansu Köksal Öngüner
1. Periyot: 11-20
Devre: 25-34
3. Periyot: 40-53
İlk maçı 93-65 kazanan Mersin ekibi, Ankara'da da rakibini 68-57 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek finale yükselen ilk takım oldu.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin finaldeki rakibi, Fenerbahçe Alagöz Holding-Galatasaray Çağdaş Faktoring/Nesibe Aydın eşleşmesinin galibi olacak.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Murat Ciner, Ahmet Taner İbin, Nihat Çetin
BOTAŞ: Melis Gülcan 7, Hatice Pelin Gülçelik 7, Sehernaz Çidal, Sevgi Uzun 16, Macaulay 7, Ayşegül Günay Aladağ 2, McCall 11, Doyle 3, Meltem Avcı 4
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Gray 13, Gamze Takmaz 7, Hayes 20, Williams 16, Özge Özışık, Gökşen Fitik 4, Sinem Ataş 2, Esra Ural Topuz 6, Cansu Köksal Öngüner
1. Periyot: 11-20
Devre: 25-34
3. Periyot: 40-53
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