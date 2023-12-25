ÇBK Mersin ayrılığı açıkladı!

ÇBK Mersin'de Ukraynalı oyun kurucu Alina Iagupova ile yollar ayrıldı.

Haber; AA
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ÇBK Mersin ayrılığı açıkladı!
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25 Aralık 2023 14:47
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin'de, Ukraynalı oyun kurucu Alina Iagupova ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Alina Iagupova ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." ifadesi kullandı.

Mersin ekibinde sezonun en skorer oyuncularından Alina Iagupova, ligde 13 maçta 178 sayı, 72 asist ve 65 ribaunt kaydetmişti.

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