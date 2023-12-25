ÇBK Mersin ayrılığı açıkladı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin'de, Ukraynalı oyun kurucu Alina Iagupova ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Alina Iagupova ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." ifadesi kullandı.
Mersin ekibinde sezonun en skorer oyuncularından Alina Iagupova, ligde 13 maçta 178 sayı, 72 asist ve 65 ribaunt kaydetmişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Alina Iagupova ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." ifadesi kullandı.
Mersin ekibinde sezonun en skorer oyuncularından Alina Iagupova, ligde 13 maçta 178 sayı, 72 asist ve 65 ribaunt kaydetmişti.
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