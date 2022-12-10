ÇBK'da Ekrem Memnun dönemi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı da çalıştıran başantrenör Ekrem Memnun ile anlaştığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Emre Vatansever'in ardından boşalan başantrenör görevi için Ekrem Memnun ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Milli takım ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi başantrenörlüklerini birlikte sürdürecek yeni hocamıza başarılar diliyoruz." denildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ