Cazorla: 'Xavi, Barcelona'ya hazır'

Al Sadd'da forma giyen Santi Cazorla, takımının teknik direktörlüğünü yapan Xavi Hernandez'in Barcelona için hazır olduğunu söyledi.



41 yaşındaki teknik adamın antrenmanlardaki çalışma stili sorulan İspanyol futbolcu, "Topa sahip olmak istiyor. Barcelona okulundaki gibi antrenmanlar yaptırıyor, topa sahip olma, pozisyonel oyun gibi. Topa sahip olarak kendini savunmak istiyor. Her maç bu şekilde oynuyoruz" açıklamalarında bulundu.



"BU GÖREV İÇİN TAMAMEN HAZIR"



Xavi'nin Barcelona ile adının geçmesini yorumlayan Cazorla, "O, bu görev için tamamen hazır, bunu görebiliyorum. Bu onun hayali, her zaman kafasında bunu hayal ediyor. Yalnızca birkaç insan Barcelona'yı ondan daha iyi bilir. Onu bu görev için mükemmel hazırlanmış görüyorum" ifadelerini kullandı.



"BARCELONA BENİM HAYALİM"



Xavi de daha önce yaptığı açıklamada, "Benim hedefim Barcelona'yı çalıştırmak. Bu benim amacım ve hayalim, bunu asla saklamadım. Bir gün olup olmayacağını, bana ihtiyaç duyup duymayacaklarını bilmiyorum ancak şu anda Al Sadd'da mutluyum ve bununla gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.









