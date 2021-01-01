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Çaylak Cunningham, bu gece Bulls'a karşı yok!

Detroit Pistons çaylağı Cade Cunningham'ın bu gece Chicago Bulls'a karşı oynanacak sezon açılış maçında, ayak bileği burkulması nedeniyle forma giyemeyeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons çaylağı Cade Cunningham'ın bu gece Chicago Bulls'a karşı oynanacak sezon açılış maçında, ayak bileği burkulması nedeniyle forma giyemeyeceği bildirildi.

Bu yılki NBA Draftı'nda birinci sırada seçilmiş olan Cunningham, sakatlığı nedeniyle Pistons'ın hazırlık maçlarının dördünü de kaçırmıştı.

Yaz Ligi'nde forma giydiği üç maçta Cunningham, 18.7 sayı, 5.7 ribaund, 2.3 asist ve 1.7 top çalma ortalamaları yakalayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Eski Oklahoma State yıldızı, bu sezon Yılın Çaylağı ödülünü kazanmak için favoriler arasında yer alıyor.


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