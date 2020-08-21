Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'da günü çift antrenmanla tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı devam ediyor
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21 Ağustos 2020 21:55
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'da günü çift antrenmanla tamamladı. 

Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki Karadeniz ekibi, kuvvet, koordinasyon ve dar alanda pas çalışmaları yaptı.

Çaykur Rizespor, çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

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