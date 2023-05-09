Çaykur Rizesporlu Bolasie: 'Süper Lig'de performansa bakılmıyor'

Spor Toto 1. Lig'de attığı 17 golle Çaykur Rizespor'un en golcü oyuncusu olan Yannick Bolasie, Spor Toto Süper Lig'e yükselme yarışında golleriyle takımına katkı verdiği için mutlu olduğunu söyledi.



Bolasie, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile verdiği mücadelenin ardından ligden düşmenin kendilerini çok fazla üzdüğünü dile getirerek, kariyerinde bir ilki yaşayarak kendisinin de küme düştüğünü ifade etti.



Takımın küme düşmesinin kendisi için sürpriz olmadığını belirten 33 yaşındaki deneyimli sol kanat, geçen yıl takımda uyum ve organizasyon sorunu olduğunu, bunun sonucunun kötü biteceğini hissettiklerini ve bekledikleri gibi sonuçlandığını aktardı.



Bolasie, sezon başında Spor Toto 1. Lig'de yeni bir yarışa başladıklarına işaret ederek, "Yarışta çok önemli bir yere vardık. 'Şampiyon olduk veya Süper Lig'e çıktık.' diyemiyoruz. Önümüzde çok önemli bir maç var. Bu maçı aşıp tekrar Süper Lig'e ulaşacağımızı düşünüyorum. Ben hep zorluklarla başa çıkmayı sevdim. Bu sezon da böyle oldu, umarım sonu istediğimiz, arzuladığımız gibi biter." dedi.



Kariyerine en alt ligde başladığını ve İngiltere Premier Ligi'nde tüm engelleri aşarak forma şansı bulduğunu anlatan Bolasie, "Zorlukları başardım. Belçika ve Portekiz'de de oynadım. Orada da İngiltere gibi bir ortam vardı ama Türkiye tamamen farklı. Adaptasyon, alışmam biraz daha uzun sürdü. Üstesinden geliyorum. En üst seviyede kendime bakıyorum. Hocam ne görev verirse elimden geldiğince onu yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.



"Türkiye'de gol odaklı düşünülüyor"



Yannick Bolasie, küme düşen bir takımın oyuncusu olmanın zorluğuna değinerek, bu durumdan kendisini sorumlu hissettiğini söyledi.



Bolasie, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sezon başında oynama şansı bulamamıştım. Daha zor dönemler geçirmiştim. Kendime ders çıkardım. Bu tür durumlarda kendinizi yeniden kanıtlamanız gerekiyor. Hem Rizespor'a borcum olduğunu hem de Rizespor'da oynamanın onur olduğunu düşünüyorum. Rizespor taraftarlarına bir borcum olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlarla aramda çok iyi bir bağ var. Bana sahada olma onuru verildiğinde ne yapabileceğimi göstermem gerekiyordu. Daha fazla çalıştım, mücadele ettim ve meyvelerini toplamaya başladım. Takımıma da faydalı olduğumu düşünüyorum."



Sezona başlarken çok fazla gol atacağına inandığını dile getiren Bolasie, şu değerlendirmede bulundu:



"Sezon başında arkadaşlarıma söyledim. 'Çok daha fazla gol atacağım' diyordum. Çünkü Türkiye'de performansın değerlendirilmesi farklı. Süper Lig'de geçirdiğim ilk sezonda onu anladım. Hücum hattında oynuyorsanız kanat forvet fark etmez, herkes sizden gol bekliyor. Diğer ülkelerde oynadığım takımlarda performans değerlendirmesi farklı oluyordu. Yapacağınız katkılar daha farklı değerlendiriliyordu. Türkiye'de gol odaklı düşünülüyor. Ben de daha gol odaklı düşündüm. Süper Lig'in ardından 1. Lig'de daha fazla gol atacağımı tahmin ediyordum."



"Bulunduğumuz konum sezon başında istediğimiz, hedeflediğimiz konum"



Bolasie, Süper Lig için tek galibiyete ihtiyaçlarını olduğuna işaret ederek, "Bulunduğumuz konum sezon başında istediğimiz, hedeflediğimiz konum. Daha iyisi olamazdı. Her şey elimizde, bu elimizdeki şeyi bırakmamamız gerekiyor. Devam etmemiz gerekiyor. Buraya kadar getirmişken bırakacağımızı düşünmüyorum." dedi.



Takım olarak tek düşüncelerinin Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e çıkması olduğunu belirten Bolasie, bunun için kalan iki maça odaklandıklarını vurguladı.



Bolasie, su ana kadar iyi noktaya geldiklerini, bunu sürdürmeleri gerektiğini ifade ederek, "Futbol bir takım oyunu ve arkadaşlarınız ile devamlı yarış içerisindesiniz. Bazen yarışta tökezleyebilirsiniz. Başarısız olduğunuz anlar olabilir. Oraya takılmadan hayatınıza ve antrenmanlarınıza çeki düzen verip, biraz daha bir şeyleri değiştirip o takımın içinde olmak önemli. Onun için sizinle kontrat yapılıyor. Ben de ona odaklandım, takımı buralara kadar getirdik." diye konuştu.



Süper Lig'e çıkmayı çok istediklerini ve kutlamaları hayal ettiğini belirten deneyimli oyuncu, "Taraftarlarımızdan biri gol attıktan sonra benden horon oynamamı istedi. Gösterdi, baktım, tam olarak oynayamıyorum ama kutlamada yapabilirim." ifadelerini kullandı.





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