Çaykur Rizespor'da yabancı transfer sıkıntısı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, "Yabancı transfer yönteminden rahatsızız. Son dakikada bir kılçık çıkıyor. Araya ilgili, ilgisiz kişiler giriyor. Bu düzende yabancı transferinde çok dikkatli olmak lazım." dedi.Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'un kampını ziyaret eden Hasan Kemal Yardımcı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Yardımcı, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini, bunu her yıl yenilemek için çaba harcayacaklarını anlattı.Tesisler, antrenman sahaları ve stadyumu ile Rize'nin bir futbol şehri olduğunu ve takımın da bununla bütünleştiğini dile getiren Yardımcı, "Kalıcı olduğumuz, istikrarı yakaladığımız zaman seyirciyi de artıracağımızı düşünüyoruz. Niyetimiz iyi, zamana ihtiyacımız var. Taraftar ve vatandaşımızın sabır göstermesi lazım. Bu sabrı gösterirlerse ve biz 1-2 yıl içerisinde düşüncelerimizi sahaya yansıtabilirsek seyircimizin de artacağını, maddi ve manevi yönden daha kalıcı bir takımın ortaya çıkacağını düşünüyorum." diye konuştu.Yardımcı, ekip çalışmasıyla Süper Lig'e çıktıklarını aktararak, "İbrahim Üzülmez hocamızın katkısını, kalite ve çalışkanlığını bildiğimiz için kendisiyle anlaştık zaten. Memnun olmasaydık tutmazdık herhalde onu. Dolayısıyla memnunuz, yeniledik." değerlendirmesinde bulundu.Takıma 5 yeni genç oyuncu aldıklarını ve bazı mevkilere de takviyeler yapacaklarını açıklayan Hasan Kemal Yardımcı, şöyle devam etti:"İmkanlara göre inandığımız, kafamıza ve gönlümüze yatan olunca zaten kaçırmıyoruz. Yabancı transferinde biraz zorlanıyoruz. Yabancı transfer yönteminden rahatsızız. Son dakikada bir kılçık çıkıyor. Araya ilgili, ilgisiz kişiler giriyor. Bu düzende yabancı transferinde çok dikkatli olmak lazım. Bundan 'sıfır hata yaparız' manası çıkmasın. Futbol hatasız olmaz. Kimse kimseyi kandırmasın. Biz 'en az hata ile nasıl yaparız' diye ince eliyoruz. Aceleye getirip hata yapmak istemiyoruz. Bizim 5, 9 ve 10 numaralar ile bir de kaleci ihtiyacımız var. Olursa ikinci etapta da bir sol bek almayı düşünüyoruz. Hepsi listemizde var. İnce eleyerek, mide bulandıracak durum olmadan, kafamız ve gönlümüzün rahat etmesini istiyoruz. En küçük bir sıkıntı bizi üzer."Yardımcı, kulüplerin ekonomik durumlarının belli olduğunu ve transfer sıkıntıları yaşadıklarını savunarak, şunları kaydetti:"Rakamlar zaten çok yüksek. Bu rakamlarla bu iş yürümez. Kulüp yöneticileri ve başkanlarının yanı sıra teknik kadro da fedakarlık yapacak. Sadece başkan ve yöneticilere yüklenmemek lazım. Futbolcu ve menajer de fedakarlık yapacak. Araya girip ekstra fiyat yükseltenleri çıkartacaklar. Futbol öyle bir yere geldi ki herkesin şapkayı önüne koyma zamanıdır. Futbol çok evrensel bir yere geldi. Rize, Trabzon ve istersen Amerika'dan genç bulup yatırım yapacaksın. Hesaplı, maliyeti az adamları parlatıp takımına katacaksın. Öbür türlü bu işler yürümez. Kimse kimseyi kandırmasın. Yürümediği de belli. Bunları konuşmanın manası yok. Kulüplerin muhasebesi ortada. Onun için biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz.