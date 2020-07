Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Ünal Karaman görevinden istifa etti.



Karadeniz ekibinde İsmail Kartal'ın ardından göreve gelen Ünal Karaman, Süper Lig'de 9 karşılaşmaya çıktı. Ünal Karaman ile 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Çaykur Rizespor, 8 puan topladı ve tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.



Çaykur Rizespor'da alınan kötü sonuçların ardından Ünal Karaman istifasını yönetime sundu.



Kasımpaşa deplasmanında 2-0'lık mağlubiyetin ardından konuşan Ünal Karaman " Yorgunluk normal. Her şeye rağmen bazı oyuncularımın biraz daha fazla tepki vermelerini beklerdim. Umarım, kalan süreçte kendi futbol kalitelerini üste çekmeye çalışan bir duruş sergilerler." diyerek oyuncularının performansını eleştirmişti.



Süper Lig'de önce Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak sonra Fenerbahçe'ye konuk olacak Çaykur Rizespor'un Ünal Karaman'ın istifası sonrası nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla beklenmeye başlandı.



ÇAYKUR RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA



"Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu'na istifa dilekçesini sunan teknik direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı yapılan görüşmeler sonrası yollarımızı bugün itibarıyla ayırmış bulunuyoruz.



Sayın Ünal Karaman'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."



ÜNAL KARAMAN'DAN AÇIKLAMA



Çaykur Rizespor ile yolları ayrılan Ünal Karaman ise yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:



"Kulübümüzde 4 Mart 2020 tarihinde başladığımız teknik adam görevlerimizden ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Göreve başladığımız andan itibaren sevgisini, desteğini, emeğini esirgemeyen her fırsatta bunu gösteren, şehir yönetiminin her kademesinde görev ifa eden kamu görevlilerinden sokaktaki her bir insanımıza samimi duygularla teşekkür eder, Çaykur Rizespor'a devam eden mücadelesinde başarılar dileriz. Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim, kalın sağlıcakla."