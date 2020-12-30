Çaykur Rizespor'da Remy gelişmesi!

Çaykur Rizespor'un flaş transferi Remy, koronavirüse yakalandıktan sonra bir de sakatlık sıkıntısı yaşamıştı. Bir süredir kadroda yer alamayan yıldız oyuncunun son durumu hakkında gelişmeler var. Kasık ağrıları nedeniyle son iki maçın kadrosunda yer alamayan başarılı futbolcunun 10 gün daha bir tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayabileceği bildirildi.



Karadeniz ekibinde ayrıca uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Umar Aminu'nun da tedavisinin sona erdiği kaydedildi.



Çaykur Rizespor'da 10 maça çıkan Remy 6 gol kaydetti



