Çaykur Rizespor'da Remy gelişmesi!

Çaykur Rizespor'da koronavirüse yakalandıkltan sonra bir de sakatlık yaşayan Remy'nin son durumu belli oldu.

Abone Ol
Çaykur Rizespor'da Remy gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2020 10:52
Çaykur Rizespor'un flaş transferi Remy, koronavirüse yakalandıktan sonra bir de sakatlık sıkıntısı yaşamıştı. Bir süredir kadroda yer alamayan yıldız oyuncunun son durumu hakkında gelişmeler var. Kasık ağrıları nedeniyle son iki maçın kadrosunda yer alamayan başarılı futbolcunun 10 gün daha bir tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayabileceği bildirildi.

Karadeniz ekibinde ayrıca uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Umar Aminu'nun da tedavisinin sona erdiği kaydedildi.

Çaykur Rizespor'da 10 maça çıkan Remy 6 gol kaydetti



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için