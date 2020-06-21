Çaykur Rizespor'da Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Çaykur Rizespor'da Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı
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21 Haziran 2020 15:02
Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Yeşil-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Antalyaspor maçı öncesi teknik ekip, futbolcu ve görevli yöneticilere yapılan PCR testlerinin tamamının negatif olarak raporlandığı belirtilerek, "Çaykur Rizespor ailesi olarak salgın önlemleri kapsamında sürdürdüğümüz hassasiyeti tüm birimlerimiz ile uygulamaya devam etmekteyiz. Bu sürecin bir an önce sonlanmasını umarak herkese sağlıklı günler dileriz." ifadesine yer verdi.

Son çalışmasını bugün (21 Haziran) Rize'de gerçekleştirecek Karadeniz temsilcisi, akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edecek.



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