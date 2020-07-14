Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Ünal Karaman görevinden istifa etti.



Karadeniz ekibinde İsmail Kartal'ın ardından göreve gelen Ünal Karaman, Süper Lig'de 9 karşılaşmaya çıktı. Ünal Karaman ile 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Çaykur Rizespor, 8 puan topladı ve tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.



Çaykur Rizespor'da alınan kötü sonuçların ardından Ünal Karaman istifasını yönetime sundu.



Kasımpaşa deplasmanında 2-0'lık mağlubiyetin ardından konuşan Ünal Karaman " Yorgunluk normal. Her şeye rağmen bazı oyuncularımın biraz daha fazla tepki vermelerini beklerdim. Umarım, kalan süreçte kendi futbol kalitelerini üste çekmeye çalışan bir duruş sergilerler." diyerek oyuncularının performansını eleştirmişti.



Süper Lig'de önce Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak sonra Fenerbahçe'ye konuk olacak Çaykur Rizespor'un Ünal Karaman'ın istifası sonrası nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla beklenmeye başlandı.



