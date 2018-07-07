Çaykur Rizespor'da Eduard Sobol sesleri

Bir senelik aranın ardından tekrardan Süper Lig'e çıkan

Çaykur Rizespor

, transferde büyük oynuyor...



Karadeniz temsilcisi, geçen sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen

Eduard

Sobol ile her konuda anlaşmaya vardı.

Mavi-Yeşilliler, oyuncunun kulübü Shakhtar Donetsk ile de görüşmelerini hızlandırdı. 23 yaşında olmasına rağmen Ukrayna Milli Takımı'yla 9 maçta görev yapan Sobol, geçen sezonu Çek ekibi Slavia Prag'da kiralık olarak geçirmiş ve 3 gole direkt olarak katkı sağlamıştı.