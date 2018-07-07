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Çaykur Rizespor'da Eduard Sobol sesleri

Bir senelik aranın ardından tekrardan Süper Lig'e çıkan Çaykur Rizespor, geçen sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Eduard Sobol ile her konuda anlaşmaya vardı.

Çaykur Rizespor'da Eduard Sobol sesleri
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07 Temmuz 2018 12:20
Bir senelik aranın ardından tekrardan Süper Lig'e çıkan Çaykur Rizespor, transferde büyük oynuyor...

Karadeniz temsilcisi, geçen sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Eduard Sobol ile her konuda anlaşmaya vardı.

Mavi-Yeşilliler, oyuncunun kulübü Shakhtar Donetsk ile de görüşmelerini hızlandırdı. 23 yaşında olmasına rağmen Ukrayna Milli Takımı'yla 9 maçta görev yapan Sobol, geçen sezonu Çek ekibi Slavia Prag'da kiralık olarak geçirmiş ve 3 gole direkt olarak katkı sağlamıştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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