Çaykur Rizespor yeni transferini açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bosna Hersek'in Saraybosna takımından Dal Varesanovic'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Dal Varesanovic'in, kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Varesanovic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Dal Varesanovic'in, kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Varesanovic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.