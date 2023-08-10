Çaykur Rizespor yeni transferini açıkladı

Çaykur Rizespor, Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Dal Varesanovic'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Çaykur Rizespor yeni transferini açıkladı
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10 Ağustos 2023 17:30
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bosna Hersek'in Saraybosna takımından Dal Varesanovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Dal Varesanovic'in, kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Varesanovic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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