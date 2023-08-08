Çaykur Rizespor yeni sezon formalarını tanıttı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2023-2024 sezonunda giyeceği yeni formalarını görücüye çıkardı.
Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından, efsane çubuklu, atmacalı turkuaz, dalgalı beyaz, altın siyah ve çizgili beyaz formaların fotoğrafları paylaşıldı.
Paylaşımda formaların arkasında asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin isimleri ve plakaları da yer al
Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından, efsane çubuklu, atmacalı turkuaz, dalgalı beyaz, altın siyah ve çizgili beyaz formaların fotoğrafları paylaşıldı.
Paylaşımda formaların arkasında asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin isimleri ve plakaları da yer al