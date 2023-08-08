Çaykur Rizespor yeni sezon formalarını tanıttı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2023-2024 sezonunda giyeceği yeni formalarını tanıttı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor yeni sezon formalarını tanıttı
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08 Ağustos 2023 14:03
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2023-2024 sezonunda giyeceği yeni formalarını görücüye çıkardı.

Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından, efsane çubuklu, atmacalı turkuaz, dalgalı beyaz, altın siyah ve çizgili beyaz formaların fotoğrafları paylaşıldı.

Paylaşımda formaların arkasında asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin isimleri ve plakaları da yer al

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