Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcusu Yasin Pehlivan ile yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Yasin Pehlivan ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yasin Pehlivan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Yasin Pehlivan ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yasin Pehlivan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.