Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA
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Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan ile yollarını ayırdı
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06 Ocak 2022 13:56
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcusu Yasin Pehlivan ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Yasin Pehlivan ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yasin Pehlivan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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