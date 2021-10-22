Çaykur Rizespor'un konuğu Kasımpaşa

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'un konuğu Kasımpaşa
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22 Ekim 2021 14:54
Çaykur Rizespor, 23 Ekim Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.

Son maçında deplasmanda GZT Giresunspor'a 2-0 yenilen yeşil-mavililer, 9 maç sonunda 1 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Rize ekibinde, sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes ve Gökhan Gönül ile kırmızı kart cezalısı Tyler Boyd kadroda yer almayacak.

Sakatlıktan çıkan Remy, Phiri ve Yasin Pehlivan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Yeşil-mavililer, maçın son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.


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