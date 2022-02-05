Çaykur Rizespor'un konuğu Adana Demirspor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.



Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.



Son maçında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kalan yeşil-mavililer, 23 maç sonunda 22 puan ile ligin 18. sırasında yer alıyor.



Rize temsilcisinde Fransız golcü Loic Remy ile sakatlıkları bulunan kaleci Gökhan Akkan ve Aminu Umar kadroda yer almayacak.



Yeni transferlerden lisansı çıkarılan Gedson Fernandes ve Eren Albayrak, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görev vermesi halinde ilk kez yeşil-mavili forma ile sahaya çıkacak.



Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı yeşil-mavililer 3-1 kaybetmişti.



Rize temsilcisi son çalışmasını akşam saatlerinde yaptıktan sonra Mehmet Cengiz Tesislerinde kampa girecek.









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