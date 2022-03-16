Çaykur Rizespor'un belalısı Nwakaeme

Nijeryalı yıldız, son haftalarda resmen coştu. Nwakaeme, ligde son 4 karşılaşmada Alanyaspor (2), Kayseri, Fenerbahçe ve Göztepe filelerini sarsarak müthiş bir seri yakaladı.



Trabzonspor'daki en iyi dönemini yaşayan tecrübeli oyuncu şimdi de gözünü Rizespor karşılaşmasına çevirdi.



Karadeniz ekibi, Nwakaeme'nin en sevdiği rakiplerden biri. Daha önce Rizespor'a 4 gol atıp, 4 de asist yapan Nijeryalı yıldız cuma günkü maçta da ağları sarsıp gol serisini 5 maça çıkarmaya kararlı.









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