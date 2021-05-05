Çaykur Rizespor, transfer için harekete geçti!

Rizespor'da yönetim, gelecek sezonun yapılanması için harekete geçti.



Teknik Direktör Bülent Uygun'un raporu doğrultusunda yola devam edilecek oyuncular ile görüşmeye hazırlanan yeşil-mavili yönetim, sözleşmesi bitecek oyuncular ile da masaya oturacak.



Uygun'un savunma, kanatlar ve hücum hattına nokta transferler yapılmasını istediği de öğrenildi. [Günebakış]



