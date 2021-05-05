Çaykur Rizespor, transfer için harekete geçti!

Çaykur Rizespor, Bülent Uygun'un listesine göre transfer çalışmalarına başladı.

, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, transfer için harekete geçti!
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05 Mayıs 2021 13:05
Rizespor'da yönetim, gelecek sezonun yapılanması için harekete geçti.

Teknik Direktör Bülent Uygun'un raporu doğrultusunda yola devam edilecek oyuncular ile görüşmeye hazırlanan yeşil-mavili yönetim, sözleşmesi bitecek oyuncular ile da masaya oturacak.

Uygun'un savunma, kanatlar ve hücum hattına nokta transferler yapılmasını istediği de öğrenildi. [Günebakış]

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