Çaykur Rizespor, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı
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01 Mayıs 2022 16:54
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'u kutladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor Kulübünü tebrik ettikleri belirtildi.

Açıklamada, "İki dost şehir olan Rize ve Trabzon'un arasına gerek şampiyonluk kutlamaları sırasında gerek öncesinde nifak tohumları atmaya çalışan herkese de bu kardeşliğin hiçbir zaman bitmeyeceğini tekrar hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verildi.

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