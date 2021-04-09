Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçına 3 eksikle çıkacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de bu hafta sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Haber; AA
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Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçına 3 eksikle çıkacak
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09 Nisan 2021 13:05
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Son maçında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 kaybeden yeşil-mavililer, 35 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde sakatlığı bulunan Godfred Donsah ve Zafer Görgen ile kırmızı kart cezalısı kaleci Gökhan Akkan kadroda yer alamayacak.

Geride kalan hafta sağlık sorunları nedeniyle kadroda bulunmayan Konrad Michalak ve Alexander Soderlund'un ise teknik direktör Bülent Uygun'un görev vermesi halinde oynayabilecekleri aktarıldı.

Çaykur Rizespor'da Tunay Torun, Yasin Meriah, Eric Sabo, Fernando Andrade ve Damjan Dokoviç, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular cumartesi günü kart görmeleri halinde, 35. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.





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