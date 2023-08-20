Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2023 14:17
Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına start verdi. 

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşunun ardından kısa pas çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Pazartesini dinlenerek geçirecek Rize temsilcisi, hazırlıklarına 22 Ağustos Salı günü devam edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery