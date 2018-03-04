Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Samsunspor'la 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı çok istediklerini, bu hedefe ulaşmak için de hafta hafta ilerlemeye çalıştıklarını söyledi.Bakır, yaptığı açıklamada, ligde her hafta ilginç sonuçlar alındığını belirterek, "Mutlak kazanırım, farklı kazanırım denilen maçlar öyle olmuyor. Samsunspor maçına kazanmak için gittik ama bir puanla döndük." dedi.Kazanamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Bakır, şöyle devam etti:"Kazanarak taraftarımızı mutlu etmek isterdik ama olmadı. Pozisyonlardan faydalanamadık. Samsunspor da ligde bulunduğu konum itibari ile puana ihtiyacı olan bir takımdı. Unutulmasın ki Samsunspor maçında aldığımız bir puan bizim için şampiyonluk yolunda çok önem taşıyor. Belki de bir puan bize şampiyonluğu getirecek. Süper Lig'e çıkmayı çok istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de hafta hafta ilerlemeye çalışıyoruz."Hasan Yavuz Bakır, çarşamba günü oynayacakları Gaziantepspor maçına odaklandıklarını kaydederek, "Maçın hazırlıklarına başladık. Bu maçta elde edeceğimiz üç puanla zirvedeki yerimizi korumayı amaçlıyoruz. Bizim için zor bir maç olacak. Hiçbir maça kolay güzüyle bakmıyoruz. Bu en zor maçlarımızdan biri. Kazanmak için taraftarımıza ihtiyacımız var. Onların desteği bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.