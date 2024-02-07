Çaykur Rizespor, Süper Lig'den transfer açıkladı

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan David Akintola'yı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'den transfer açıkladı
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07 Şubat 2024 23:21
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan David Akintola'yı kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon Adana Demirspor forması giyen David Akintola ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Nijeryalı forvet David Akintola kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz David Akintola'ya 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Adana Demirspor formasoyla 18 resmi maça çıkan David Akintola bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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