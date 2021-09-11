Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2021 16:11
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Son maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 3-2 yenilen yeşil-mavililer, ligde üç maç sonunda 1 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes ve henüz Fransa'dan gelmeyen yeni transfer Nathan Mozango kadroda yer alamayacak.

Sakatlıkları geçen Remy ve Boldrin ile yeni transfer Finlandiyalı forvet Pohjanpalo kadroda yer alacak.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.