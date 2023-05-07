Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Çaykur Rizespor 4-2'lik skorla kazandı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 27. dakikada Yannick Bolasie, 45+4 ve 81. dakikalarda Benhur Keser kaydetti. Tuzlaspor'un golleri 76 ve 88. dakikalarda Aaron Leya kaydetti.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, puanını 66'ya yükseltti. Tuzlaspor ise 38 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor, kalan 2 maçından 2 puan alması durumunda rakiplerinin maç sonuçlarına bakmadan Spor Toto Süper Lig vizesi alacak.
Rizespor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Tuzlaspor ise Manisa FK'yi ağırlayacak.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 27. dakikada Yannick Bolasie, 45+4 ve 81. dakikalarda Benhur Keser kaydetti. Tuzlaspor'un golleri 76 ve 88. dakikalarda Aaron Leya kaydetti.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, puanını 66'ya yükseltti. Tuzlaspor ise 38 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor, kalan 2 maçından 2 puan alması durumunda rakiplerinin maç sonuçlarına bakmadan Spor Toto Süper Lig vizesi alacak.
Rizespor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Tuzlaspor ise Manisa FK'yi ağırlayacak.
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