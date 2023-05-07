Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Çaykur Rizespor 4-2'lik skorla kazandı.



Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 27. dakikada Yannick Bolasie, 45+4 ve 81. dakikalarda Benhur Keser kaydetti. Tuzlaspor'un golleri 76 ve 88. dakikalarda Aaron Leya kaydetti.



Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, puanını 66'ya yükseltti. Tuzlaspor ise 38 puanda kaldı.



Çaykur Rizespor, kalan 2 maçından 2 puan alması durumunda rakiplerinin maç sonuçlarına bakmadan Spor Toto Süper Lig vizesi alacak.



Rizespor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Tuzlaspor ise Manisa FK'yi ağırlayacak.





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