Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti

Çaykur Rzespor'da sportif direktörlük görevini yürüten Fahri Tatan istifa etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti
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26 Nisan 2022 13:19
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Fahri Tatan istifa etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Tatan'ın 26 Haziran 2021'den itibaren kulübe hizmet verdiği belirtildi.

Tatan'ın görevinden istifa ettiği aktarılan açıklamada, "Fahri Tatan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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