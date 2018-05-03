Çaykur Rizespor şölene hazırlanıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu garantileyerek bir yıl aranın ardından Süper Lig'e geri dönen Çaykur Rizespor'da şampiyonluk kutlamaları eski futbolcuların katılımı ile yapılacak.Spor Toto 1'inci Lig şampiyonu Çaykur Rizespor, şampiyonluk kupasını hafta sonu oynanacak olan Gazişehir Gaziantep maçında alacak. Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Süper Lig'e yükselmekten dolayı büyük bir mutluluk içerisinde olduklarını belirterek,dedi.Bakır, şampiyonluk için düzenlenecek kutlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakır şöyle konuştu:"Ligin son maçını Cumartesi günü saat 17'de oynayacağız. Bu maçtan önce bazı etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Son zamanlarda ülke olarak verdiğimiz şehitlerimizden dolayı müzik ve eğlence programı yapmayacağız. Değerlerimize sahip çıkma adına bir adım atacağız. Dünden bugüne Çaykur Rizespor formasını giymiş bu kulübe hizmet etmiş spor adamlarını bu maça getiriyoruz. 100'e yakın eski futbolcumuz bu maça gelecek. Onları bu kulüp asla unutmadı, unutmaz da. Verdikleri emeklerden dolayı kendilerine teşekkür mesajı vereceğiz. Çünkü Rizespor vefalı bir camiadır ve bu camiaya katkı sağlayan herkesi bağrına basar. Rizespor tarihine adını yazdırmış olan Şenol Birol, Gırgır Ahmet, Kaleci Engin, Hasan Vezir, Hüsnü Kürkçü, Oktay Çevik, İsmail Çoşkun gibi isimlerin yanı sıra son sezonlarımızda yer alan Kürşat, Koray, Recep ve Devran gibi birçok futbolcumuz etkinliğe katılacak. Bu tür organizasyonlar ile Rizespor'un vefasını ve birlik olma olgusunu yeniden canlandıracağımızı düşünüyorum. Sabah saatlerinde birlikte yemek yiyeceğiz, ardından statta kupa töreni olacak ve maç sonu sahanın ortasında dev bir horon kurulacak."Bakır, şampiyonluğu garantilemiş olsalar da Gazişehir Gaziantep maçında da sahaya galibiyet için çıkacaklarını sözlerine ekledi.