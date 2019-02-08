Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, kazanma alışkanlığını sürdürüp küme düşme hattından uzaklaşmak istediklerini söyledi.



Bakır, yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında 3 maçta 9 puan topladıklarını anımsattı.



Alınan galibiyetlerin morallerini yükselttiğinin altını çizen Bakır, "İlk yarıdaki aldığımız kötü sonuçların ardından hatalarımızdan ders çıkararak, ikinci yarıya iyi bir giriş yaptık ama ilk yarıda kaybedilen puanlar nedeniyle yine ateş çemberinin içindeyiz. Mutlaka seri galibiyetlere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



Bakır, Antalyaspor maçını kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmak istediklerini vurgulayarak, "En ufak bir rehavet bizi yeniden zor duruma düşürecektir. İşimizin ciddiyetinin farkındayız ve buna göre hazırlıklarımızı yaptık." diye konuştu.



Lige maç maç baktıklarını dile getiren Bakır, şu değerlendirmede bulundu:



"Sahamızda oynayacağımız Antalyaspor maçı çok önemli. Takımda moraller iyi. Son haftalarda iyi bir taraftar desteğine sahibiz. Taraftarımızın bu maçta da bizi yalnız bırakmamasını bekliyoruz. Henüz istediğimiz bilet satışı gerçekleşmedi. Maç saatine kadar bunun artacağını umuyoruz."



Bakır, sakatlığı bulunan Petrucci'nin, Antalyaspor maçında görev alamayacağını sözlerine ekledi.



