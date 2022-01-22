Çaykur Rizespor, Semih Kaya ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor forması giyen Semih Kaya'yla anlaşma sağladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, Semih Kaya ile anlaştı
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22 Ocak 2022 09:38
Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Rizespor önceki gün renklerine bağladığı Kubilay Kanatsızkuş'un ardından Yeni Malatya'dan ikinci transferi gerçekleştirmek için geri sayıma geçti.

Savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını yürüten Yeşil-Mavililer'in stoper Semih Kaya ile anlaşmaya vardıkları öğrenildi.

Oyuncunun Karadeniz ekibinin teklifine olumlu cevap verdiği bildirildi. Rizespor şimdi sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu renklerine bağlamak için Yeni Malatya'dan gelecek cevabı beklemeye geçti.

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