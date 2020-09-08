Çaykur Rizespor, Selim Ay'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Selim Ay'ı transfer etti.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Konyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay ile iki yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Selim Ay'a başarı dilenen açıklamada, transferin kulübe hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Konyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay ile iki yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Selim Ay'a başarı dilenen açıklamada, transferin kulübe hayırlı olması temennisinde bulunuldu.