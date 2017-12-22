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"Çaykur Rizespor şampiyon olmak zorunda"

Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Mehmet Uslu, Gazişehir Gaziantep ile oynayacakları maçla ilgili konuştu.

Kaynak: AA
'Çaykur Rizespor şampiyon olmak zorunda'
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22 Aralık 2017 14:53
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Mehmet Uslu, Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Gazişehir Gaziantep maçını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Mehmet Uslu yaptığı açıklamada, Gaziantep'te çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Olmazsa olmaz maçlardan birisi. Gazişehir Gaziantep karşısında hedefimiz üç puan almak. Devre arasına moralli girmek istiyoruz. İkinci yarı bizim için tamamen şampiyonluk yolunda final maçlarıyla geçecek." diye konuştu.

Geçen sene Süper Lig'de oynayan futbolcuların yer aldığı takım kadrosunun bozulmadığını vurgulayan Mehmet, şunları kaydetti:

"Sezon başından beri üzerimizde bir baskı var. Bu takım şampiyon olmak zorunda. Bu da zaman zaman üzerimizde baskı oluşturuyor ama futbolda bunlar normal. İniş ve çıkışlar olacaktır. Önemli olan ligin sonunda şampiyonluğa ulaşmak. İnşallah daha az puan kayıplarıyla istediğimiz hedefe ulaşırız."

Gazişehir Gaziantep ile Çaykur Rizespor, yarın saat 13.00'te Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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