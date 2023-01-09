Çaykur Rizespor, Oğuz Ceylan'ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, tecrübeli oyuncu Oğuz Ceylan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Çaykur Rizespor, Oğuz Ceylan'ı kadrosuna kattı
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09 Ocak 2023 23:44
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nden Oğuz Ceylan'ı renklerine bağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada Oğuz Ceylan'ın Çaykur Rizespor'a transferi için MKE Ankaragücü ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Deneyimli defans oyuncusu takımımızın Antalya'daki devre arası hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır. Oğuz'a 'Yuvana hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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