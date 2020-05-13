Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcu Michael Frey'in peşini bırakmıyor.Nürnberg'in 3 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda 25 yaşındaki forvet, Sarı- Lacivertliler'e geri dönecek.Rizespor da Muriqi transferinden yakın ilişkiler kurduğu Fenerbahçe ile Michi Frey'i kadrosuna katmak için bir kez daha masaya oturacak.