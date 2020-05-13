Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcu Michael Frey'in peşini bırakmıyor.
Nürnberg'in 3 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda 25 yaşındaki forvet, Sarı- Lacivertliler'e geri dönecek.
Rizespor da Muriqi transferinden yakın ilişkiler kurduğu Fenerbahçe ile Michi Frey'i kadrosuna katmak için bir kez daha masaya oturacak.
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Nürnberg'in 3 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda 25 yaşındaki forvet, Sarı- Lacivertliler'e geri dönecek.
Rizespor da Muriqi transferinden yakın ilişkiler kurduğu Fenerbahçe ile Michi Frey'i kadrosuna katmak için bir kez daha masaya oturacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın