Çaykur Rizespor, Michael Frey'i istiyor

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve sezon başında Alman ekibi Nürnberg'e kiralanan Michael Frey'in ismi uzun süre Rizespor ile anılmıştı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Çaykur Rizespor, Michael Frey'i istiyor
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13 Mayıs 2020 11:15
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcu Michael Frey'in peşini bırakmıyor.

Nürnberg'in 3 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda 25 yaşındaki forvet, Sarı- Lacivertliler'e geri dönecek.

Rizespor da Muriqi transferinden yakın ilişkiler kurduğu Fenerbahçe ile Michi Frey'i kadrosuna katmak için bir kez daha masaya oturacak.

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