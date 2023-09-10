Çaykur Rizespor, Martin Minchev'i transfer etti

Çaykur Rizespor, Bulgar oyuncu Martin Minchev'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, Martin Minchev'i transfer etti
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10 Eylül 2023 14:32
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sparta Prag'da forma giyen Bulgar Martin Minchev'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Minchev'in, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Martin Minchev'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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