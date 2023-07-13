Çaykur Rizespor, kombine bilet fiyatlarını açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonda iç sahada yapılacak maçların kombine bilet fiyatlarını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Çaykur Rizespor, kombine bilet fiyatlarını açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2023 15:52
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonda iç sahada yapılacak maçların kombine bilet fiyatlarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, Süper Lig 2023-2024 sezonu boyunca Çaykur Didi Stadı'nda geçerli olacak kombinelerini öncelikli satışı, 17 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Yenileme süreci 23 Temmuz Pazar günü tamamlanacak kombineler, 24 Temmuz Pazartesi günü ise genel satışa sunulacak.

Öncelikli satışında yüzde 10 indirim uygulanacak kombinelerin fiyatları şöyle:

Protokol 17.500 Lira

VIP A/B 6000 Lira

Maraton 2000 Lira

Kapalı Dağ 1500 Lira

Kapalı Deniz 1500 Lira

Kale Arkası 800 Lira

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery