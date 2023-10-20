Çaykur Rizespor, Kayserispor'a konuk olacak

Çaykur Rizespor, ligin 9. haftasında cumartesi günü Kayserispor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, Kayserispor'a konuk olacak
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20 Ekim 2023 13:55
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 9. haftasında cumartesi günü deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadında saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Burak Şeker yönetecek.

Ligde son hafta sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 14 puan ve averaj ile 6. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da kırmızı kart cezalısı Mithat Pala kadroda yer almayacak. Sakatlıktan çıkan Pinchi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kayseri'ye giden yeşil-mavililer, son hazırlıklarını burada yapacak.

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